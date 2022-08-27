Pençe-Kilit'te 7 terörist öldürüldü!

Pençe-Kilit Harekatı'nda 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."