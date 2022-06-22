Pençe-Kilit'te 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan Baş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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