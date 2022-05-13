Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler





TBMM BAŞKANI ŞENTOP: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'e Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun