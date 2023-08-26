Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Güncel haberler

Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Güncel haberler

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MSB'den yapılan açıklamada, Torun'un bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralandığı ve derhal kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.