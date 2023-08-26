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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Güncel haberler

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un şehit olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 18:33 Güncelleme: 26.08.2023 - 18:33
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        MSB: 1 asker şehit oldu
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        MSB'den yapılan açıklamada, Torun'un bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralandığı ve derhal kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Milli Savunma Bakanlığı
        #son dakika
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