Pençe-Kilit Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 07 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Yaralılarımızdan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur.

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