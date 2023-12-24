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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kilit bölgesinde 30 terörist etkisiz!

        Son dakika haberi Pençe-Kilit bölgesinde 30 terörist etkisiz!

        Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:35
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        Pençe-Kilit bölgesinde 30 terörist etkisiz!
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerleri ziyaretinin ardından beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

        Burada askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

        Daha sonra Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı yapıldı.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, talimatlar verdi.

        Bakan Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

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