DHA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerin şehit olduğu duyuruldu.

DHA'nın haberine göre açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."