Pemra Özgen, Danimarkalı rakibine set vermedi

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Megasaray Tenis Akademisi'nde yapılan organizasyonda, Türkiye-Danimarka serisinin ilk maçı yapıldı.

Maçta milli tenisçi Pemra, Svendsen'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.