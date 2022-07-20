Paulo Dybala resmen Roma'da

28 yaşındaki oyuncunun kararında Roma teknik direktörü Jose Mourinho'nun etkisi olduğu belirtildi.

Arjantinli yıldız Roma'dan yıllık 6 milyon avro alacak.

7 yıllık Juventus macerasında 293 maça çıkan Dybala, 115 gol ve 48 asistlik katkı sağladı.