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Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bulunan Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kimya Teknoloji Alanı'nda oluşturulan dezenfektan atölyesindeki patlamada ağır yaralanan öğretmen Ramazan Şahin, 7 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, salgın sürecinde önemli miktarda dezenfektan ürettiği ifade edilen Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya atölyesinde 4 Temmuz günü patlama meydana gelmiş ve kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı ağır yaralanmıştı.

Yanık teşhisiyle hastanede yoğun bakımda tutulan öğretmen 1 çocuk basası 44 yaşındaki Ramazan Şahin, 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Atölyede meydana gelen patlamanın kurbanı olan Ramazan Şahin'in, yapılacak otopsisinin ardından Adana'nın Buluklu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, diğer yaralı öğretmen Hasan Satırlı'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.