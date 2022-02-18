Paşa'dan hakem tepkisi

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, maçın hakemlerini eleştirerek şunları söyledi:

''Maç öncesi Konyaspor'u çok iyi analiz ettik. Zaaflarını, iyi yönlerini, ölçtük, tarttık ve nasıl bir stratejiyle oynayacağımızı planladık ve öyle çıktım maça. Maça çok iyi başladık. Golü erken bulduk ama golün dışında da üç tane yüzde yüz pozisyonu harcadık. Belki maçı ilk 10-15 dakikada koparabilecek iken yaptığımız bir-iki basit hata nedeniyle geriye düştük. Çabuk toparlandık. Devreye girince oyuncularımızla istişarelerde bulunduk. Çok iyi bir geri dönüş yaptık. Öne geçtik, pozisyonlar bulduk ama maalesef değerlendiremedik. 7 dakika uzatmanın üzerine hakem 1,5 dakikada ilave etti ve bu golü yedik.

Belki bu maçı alsak, biz düşme hattıyla ilişkimizi koparacak iken maalesef Ümit hocamın yaptığı veya yan hakemin yaptığı pozisyondan önceki, gole giderken oyuncumuz, ofsaytla kesilen bir gol pozisyonu var. Pozisyonun ofsaytla alakası yok. O top döndü, penaltı oldu ve gol oldu. Pozisyonun ofsaytla alakası yoktu ama maalesef ofsayt diye kesildi pozisyonumuz. Canımız yanıyor. Böyle bir maçı yakaladık. Bu maçı alamadan gitmek bizi üzüyor tabii ki. Ama biz yüksek tempo oynamaya, istek ve arzulu oynamaya devam edeceğiz. Rakip kim olursa olsun, nerede oynarsak oynayalım canla başla mücadele edip Kasımpaşaspor'u hak ettiği yere getireceğiz inşallah. Oyuncularımızda ortaya koydukları performansla bunu hak ediyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum.''

DEMİR: BASİT GOLLER YEMEK YAKIŞMADI

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir de basit gol yediklerini belirterek, ''Enteresan bir maç oldu. Dört tane gol attığımız bir maçta, dört tane de gol yedik. Bizim gibi takım savunmasını çok iyi yapan, kompakt oyunu çok iyi oynayan bir takıma bu kadar basit goller yemek yakışmadı. Öne geçtiğimiz dakikalarda tam oyunun üstünlüğünü ele almışken, basit hatalardan goller yedik. En son 4-3 mağlup duruma düştük. Maçın son saniyesinde de olsa maçı bırakmadık. Gol bularak maçı 4-4 bitirmeyi başardık. Memnun musunuz? derseniz, tabii ki kazanmayı çok isterdik. Tabii ki geçen hafta psikolojisi çok yüksek bir maçtan sonra bir sonraki maçı hemen kazanıp yolumuza daha iyi adımlarla devam etmeyi çok isterdik ama olmadı. Bizim için maçın en negatif tarafı, dört tane gol yememiz oldu. Ama arka tarafını sorarsanız da son saniyede de olsa gerideydik. Bizim için maçı bırakmadan beraberliği yakalamamız, sevindirici tarafı oldu'' diye konuştu.

Demir, hakemlerle ilgili soru üzerine ise ''Hakemlerle ilgili şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Prensip olarak çok bahanelere sığınan bir ekip değiliz. İnşallah iki takımın da hakemlerden yana canı yanmamıştır diye düşünüyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz. Umarım doğru karar vermişlerdir. Biz de daha sonra maç izlediğimizde pozisyonları değerlendireceğiz. Ama negatif bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah hakemler verdikleri kararlarda haklıdırlar'' dedi.