Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Kasımpaşa

Papy Djilobodji resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, ligden çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan Papy Djilobodji'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibi dün de Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç transferlerini duyurmuştu

Giriş: 19.02.2023 - 16:17 | Güncelleme: ABONE OL
Papy Djilobodji resmen Kasımpaşa'da
HABERTURK.COM

Kasımpaşa, ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen Senegalli futbolcu Papy Djilobodji’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'nın futbolcuları diğer takımlara transferi devam ediyor. Kasımpaşa da kırmızı-siyahlılardan Senegalli stoper Papy Djilobodji’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı takımının sosyal medya hesabından Djilobodji’nin 3 numaralı formasının fotoğrafı paylaşılarak, "Kasımpaşamız, Papy Djilobodji ile sözleşme imzalamıştır" açıklaması yapıldı.

Papy Djilobodji, bu sezon Gaziantep FK formasıyla görev yaptığı 21 resmi müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Kasımpaşa, Djilobodji ile birlikte Mustafa Eskihellaç ve kaleci Günay Güvenç'ten sonra Gaziantep FK'dan üçüncü futbolcuyu transfer etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Türkiye inşaat yapımını konuşurken dünyada durum ne?
Türkiye inşaat yapımını konuşurken dünyada durum ne?
Hatay Müzesi yakında açılıyor
Hatay Müzesi yakında açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları
Diyarbakır'da acil yıkılacak bina sayısı açıklandı
Diyarbakır'da acil yıkılacak bina sayısı açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.