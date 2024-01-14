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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Panathinaikos, Samet Akaydin'i resmen açıkladı - Fenerbahçe Haberleri

        Panathinaikos, Samet Akaydin'i resmen açıkladı

        Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Milli futbolcu, Panathinaikos forması giyen ilk Türk futbolcu oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:12
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        Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Milli futbolcu, Panathinaikos forması giyen ilk Türk futbolcu oldu.

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Samet Akaydin, teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralandı.

        Yeşil-beyazlı kulüp transferi resmi internet sitesinden duyururken, Samet'in kariyeriyle ilgili taraftarlara bilgiler aktarıldı. Geçtiğimiz sezonun ocak ayında Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye imza atan Samet, sarı-lacivertliler ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de 6'sı ilk 11 olmak üzere 10 maça çıktı.

        29 yaşındaki futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Panathinaikos forması giyecek.

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