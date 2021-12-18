Pakistan'ın Karaçi kentinde patlama: En az 10 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde gaz patlaması meydana geldi. Patlamada en az 10 kişinin öldüğü ve 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polis sözcüsü Sohail Jokhio, patlamanın, Karaçi'nin Shershah semtindeki bir banka binasının altındaki kanalizasyonda birikmiş gazın tutuşması sonucu meydana geldiğini söyledi.