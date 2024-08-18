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        Haberler Dünya Son dakika haberi Özgür Özel, Mahmut Abbas ile görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Özgür Özel, Mahmut Abbas ile görüştü

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 19:52 Güncelleme: 18.08.2024 - 19:52
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        Özgür Özel, Mahmut Abbas ile görüştü
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. CHP lideri Özel görüşmede, Mahmud Abbas’ın TBMM Genel Kurulu’na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini dile getirdi.

        Cumhuriyet Halk Partisi’nin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özel, Genel Başkan seçildikten sonra, dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti’ni tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurt dışı ziyaretlerinde Gazze’deki katliamlara dikkat çektiğini anımsattı.

        “Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz” diyen Özel, Filistin halkının mücadelesinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Özel, Türkiye’yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunduğu Abbas’ın, Gazze’ye gitme kararını da desteklediklerini ifade etti.

        ABBAS’TAN ÖZEL’E FİLİSTİN DAVETİ

        Mahmud Abbas ise Özel’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihini ve Filistin davasına süren desteğini çok iyi bildiklerini, bu destekleri ve yardımları hiçbir zaman unutmayacaklarını aktardı.

        Özel’in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olarak çok önemli görevlerde bulunduğunu, bu görevler nedeniyle kurduğu temaslarda Filistin meselesini gündeme getirdiğini ifade eden Mahmud Abbas, “Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz” değerlendirmesinde bulundu. CHP lideri Özel’i Filistin’e davet eden Abbas, “Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir” ifadelerini kullandı.

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