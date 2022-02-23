Özel Harekat Şube Müdürü Eren için son görev

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde kalp krizi geçirerek, şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için tören düzenlendi.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük. Yine bu defa Afrika seyahatlerimizde beraberdik. Tabii haberi aldık böyle bir kalp krizi durumunu öğrendik. İlgili arkadaşlarımız son ana kadar çok gayret sarf ettiler. Ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koydular. Fakat ne bir an ileri ne bir an geri Rabbimizin takdir ettiği o saat gelince emanetini mâlum alıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "İçişleri Bakanım, Ticaret Bakanım onlar da son ana kadar hastaneye beraberce doktorlarımızla gittiler. Tabii ki takdir buymuş ve şehidimizi birlikte aldık ve tekrar ülkemize döndük.

Öncelikle ailesine ve tüm meslekteki arkadaşlarına kardeşlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Ve bu yolda Hayrettin kardeşimizin gayretini biliyoruz. Bir müdür olarak elinden gelen tüm imkanları her zaman her yerde nasıl seferber ettiğini biliyoruz."