A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz için imza töreni düzenlenirken TFF Başkanı Nihat Özdemir, sorulara cevap verdi. Nihat Özdemir, millilerin eski hocası Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili, "Şenol Güneş ile TFF arasında yapılan sözleşmedeki hak ettiği tazminatın yarısından azını verdik. Bu şekilde anlaştık" dedi.

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