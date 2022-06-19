Geçtiğimiz sezonu Norwich City'de tamamlayan Ozan Kabak'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Bonservisi Schalke'de bulunan milli yıldızın bu transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Bild'in haberine göre, Fransa Ligue 1 ekibi Nice, 22 yaşındaki stoper için Schalke'ye 6 milyon Euro'luk resmi teklifini yaptı. Schalke'nin bu teklifi reddettiği ve Ozan Kabak için 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Ozan Kabak, Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer oldu. Schalke ise 2019/2020 sezonunun başında Ozan'ı 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Milli yıldız Şubat 2021'de Liverpool'a, Temmuz 2021'DE İSE Norwich'e kiralandı.