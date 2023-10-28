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Muğla'da kaza, Gökova Mahallesi'nde, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari araç ile otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILAR İHA'da yer alan habere göre çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardan otomobilde bulunan 1 kadın ve 3 çocuk araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü kadın ve yolcu olan 3 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.