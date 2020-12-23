İHA

Kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BTT 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirilirken, jandarma ve itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralı olarak Çerkezköy ve Silivri’de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.