Son dakika haberi Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
Giriş: 12.04.2024 - 21:52 Güncelleme: 12.04.2024 - 21:53
Diyarbakır-Bismil kara yolunun Karalar mevkisinde A.A. idaresindeki kamyonet, H.E'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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