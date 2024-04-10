Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Otomobil dereye uçtu! Can kayıpları var!

        Otomobil dereye uçtu! Can kayıpları var!

        Hatay'da, otomobilin dereye uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil dereye uçtu! Can kayıpları var!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'da kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki durağa çarparak dereye uçtu.

        VATANDAŞLAR KAZAYI BİLDİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre kazayı gören vatandaşların 112’yi aramasıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        4 KİŞİ KURTARILDI 2'Sİ CAN VERDİ

        Ekipler tarafından araçtaki 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

        ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        İş makinesi kar kütlelerinin altında kaldı!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        29 kişinin can verdiği 16 katlı binayla ilgili önemli gelişme!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        'Kızılcık Şerbeti'nin Cannes çıkarması
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        6 Şubat depreminde dili tutuldu! 20 Şubat depremine kalbi dayanmadı!
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        2 kişinin öldüğü çatışmada kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        Dünyanın çalışan en yaşlı modeli!
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        İlişkisi hakkında ilk kez konuştu
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        Oto tamircisi demirden yaptı! "O benim mesai arkadaşım"
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        İran'dan İsrail'e: Cezalandırılacak
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        Etrafınızda 'sosyal vampir' var mı?
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        "Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara"
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        Pazar günü kamyon ve tankerlere 24 saatlik trafik yasağı!
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Atalarımızın köpekten önceki sadık dostu, soyu tükenmiş bir tilki türü olabilir
        Habertürk Anasayfa