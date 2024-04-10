Otomobil dereye uçtu! Can kayıpları var!
Hatay'da, otomobilin dereye uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor
Hatay'da kaza, Reyhanlı-Antakya yolu Konuk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki durağa çarparak dereye uçtu.
VATANDAŞLAR KAZAYI BİLDİRDİ
İHA'da yer alan habere göre kazayı gören vatandaşların 112’yi aramasıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ KURTARILDI 2'Sİ CAN VERDİ
Ekipler tarafından araçtaki 4 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, diğer 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ekipler, araçta başka kişi olup olmadığını araştırıyor.