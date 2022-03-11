İstanbul'da otogardan çıkış yasağı! THY'den 180 sefer iptal!

Son dakika haberler... Yoğun kar yağışının görüldü İstanbul'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli paylaşımlarda bulundu.
"TIR VE KAMYONLAR TRAFİĞE ÇIKMAYACAK"
Vali Yerlikaya, "İkinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir. Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve Otoyol Hizmet Tesisleri'nde beklemeleri gerekmektedir" dedi.
OTOGARLARDAN ÇIKIŞLAR DURDURULDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.
"TIR VE KAMYONLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİ YASAK"
Son dakika haberine göre Vali Yerlikaya şöyle devam etti: "Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur.
THY, YARIN İÇİN 180 SEFERİNİ İPTAL ETTİ
Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini iptal etti.
AVM'LER 12.00-19.00 SAATLERİNDE AÇIK
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; AVM'lerin çalışma saatleriyle ilgili olarak, "İstanbul’daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM’lerin bugün 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır dedi.
"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"
Kıymetli hemşehrilerim; yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinde."
İstanbul'da kar yağışının bugün öğleden sonra da devam edeceği, sıcaklığı eksi 1 olacağı bildirildi.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI
DHA'da yer alan son dakika haberine göre İstanbul'da dün sabah başlayarak tüm kenti beyaza bürüyen kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Zaman zaman hızını arttıran yağış, sabah saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti.
SÜRÜCÜLER ZORLUK YAŞADI
Trafiğe çıkan taşıtlar, karlı yollarda güçlükle ilerlerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
TURİSTLER KARIN TADINI ÇIKARDI
İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Sabah saatlerinde meydanda etkili olan yağış, en çok turistleri sevindirdi.
Meydana çıkan yerli ve yabancı turistler, İstiklal Caddesi'nde kar yağışının altında yürüyüş yaparken, bir taraftan da kartopu oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdiler.
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