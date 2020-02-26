26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eyüpsultan Silahtarağa’da geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen olayda motosiklet tamircisi Ufuk Işık, oto tamirci komşusunun ricası üzerine müşterinin jantı yerinden çıkan lastiğini takmaya başladı.
İHA'nın haberine göre, jantın kenarlarına balata spreyi sıkan Işık, lastiği yerine yerleştirdikten bir süre sonra çakmakla test etmek istedi. Ancak o nitrojen dolu lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu motosiklet tamircisi Ufuk Işık vücudunun çeşitli yerlerinin yanması sonucu yaralandı.
Işık, esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda 2. dereceden yanıklar oluşan ve yüzü tanınmayacak hale gelen Işık, 1 hafta hastanede, yaklaşık 20 gün de evde tedavi gördü.
İKİNCİ DERECEDEN YANIKLAR OLUŞTU
Olay hakkında konuşan Ufuk Işık, “Müşteri bir lastik getirdi ve janta oturmadığını söyledi. Jantın içerisine de daha önceden nitrojenle hava basmışlar, bunu da bize belirtmedi. Normalde oturmayan lastiklere biz etrafına balata spreyi sıkarak ve ateşle destekleyerek oturtuyoruz. Bunu yıllarca herkes böyle yapar, prosedürü budur. İçerisinde nitrojen olduğunu bilmediğimiz için sprey ile gaz birbirine bulaştı ve ateş yaktığımız anda harlayarak yüzümüzde kolumuzda ikinci dereceden yanıklar oluştu. Yaklaşık 15-20 gün evde yattım, 1 haftaya yakın da hastanede tedavi gördüm” dedi.
'NİTROJEN İÇİNDE OLDUĞUNU BİLSEYDİK BÖYLE YAPMAZDIK'
“Nitrojen ile yanıcı maddelerin bir araya gelmeden lastiği başka bir şekilde oturtmak gerekir” diyen Ufuk Işık, “Aslında bu bir hata değildir, bu müşterinin bize vermesi gereken bilgiydi. Bunu söylemediği için böyle oldu, normalde nitrojen içinde olduğunu bilseydik zaten böyle bir şey yapmazdık. Öncelikle gelen lastiği oturtamıyorlarsa bu en son çözüm olmalıdır. Çünkü çok ciddi anlamda yaralandım. Uzun bir tedavi süreci geçirdim. Yüzüm, kolum ve boynum tanınmayacak haldeydi. Bence bu en son çare olmalı. Başka yöntemlerle de bu yapılıyor. Basınç tüpüyle de rahat bir şekilde oturtabiliriz” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!