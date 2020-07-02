ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.

2020-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Sonuçları için tıklayınız...