20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız" açıklamasında bulundu.

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