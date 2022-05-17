Sağ açık olarak transfer edilen ancak sağ bek performansıyla parmak ısırtan Osayi Samuel'e Premier Lig'den üç talip var.

İngiliz basınında yer alan habere göre; West Ham, Brentford ve Southampton, Nijeryalı oyuncunun peşinde. Sarı lacivertliler, 3,5 milyon Euro bonservis ödenen 24 yaşındaki oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro'dan açacak.

Geçen sezonun devre arasında İngiliz ekibi QPR'dan transfer edilen Osayi Samuel, 1.5 sezonda toplamda 62 maça çıktı ve 3 gol atıp 6 asist kaydetti. 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.