Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalan ve Hollanda Ligi'nde sezonu topladığı 71 puanla Ajax ve PSV'nin ardında 3. sırda tamamlayan Feyenoord'da kariyerini sürdüren Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor.

Foot Mercato'da yer alan haberde Sevilla, Arsenal, Leeds United ve Leicester'ın ardından Lyon'un da milli oyuncuyu transfer listesine dahil ettiği belirtildi.

Haberde, Feyenoord'un içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle Orkun Kökçü'nün ayrılığına izin verebileceğine dikkat çekilirken istenilecek bonservis bedelinin 15 milyon Euro'ya yakın olabileceği ifade edildi.

Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya kaybettikleri maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Orkun'un attığı adımlar konusunda çok mutluyum. Üst düzey bir oyuncu olabilmesi için daha istikrarlı olması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 4 farklı kulvarda toplam 51 maçta süre alan Orkun Kökçü, 9 gol ve 9 asistle oynadı.