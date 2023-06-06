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Ordu'da tedbir amaçlı eğitime 1 gün ara verildi!

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle bugün tedbir amaçlı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu

Giriş: 06.06.2023 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Ordu'da tedbir amaçlı eğitime 1 gün ara verildi! Ordu'da bugün okullar açık mı?
HABERTURK.COM

Karadeniz ile İç Anadolu'yi etkisi altına alan; sel ve taşkınlara neden olan sağanak yağışla ilgili önemli bir açıklama da Ordu Valisi Tuncay Sonel'den geldi.

"TEDBİR AMAÇLI EĞİTİME 1 GÜN ARA"

Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Meteorolojik ihbara göre bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde, tedbir amaçlı, 2223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

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