İlçede meydana gelen olayda, Mustafa B. (65),gelini Hülya B. (32) tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa B. üzerindeki tabancayla gelinine ateş ettikten sonra kendi kafasına da ateş etti.

AA'nın haberine göre, silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan yaralı gelin ve kayınpederin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.