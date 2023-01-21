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Operasyonla ele geçirildi! Tam 70 bin litre!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla, tanınmış markalara ait motor yağlarının sahtesini üreterek piyasaya süren şüpheli yakalandı. Operasyonda üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi

Giriş: 21.01.2023 - 08:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Operasyonla ele geçirildi! Tam 70 bin litre! - Gündem haberleri
Operasyonla ele geçirildi! Tam 70 bin litre!
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DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.A.'nın ünlü markalara ait motor yağlarının sahtesini üretip piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.

ATAŞEHİR'DE ÜRETİLDİĞİ SAPTANDI

DHA'da yer alan habere göre alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan jandarma ekipleri, söz konusu motorin yağının Ataşehir'de bulunan bir işyerinde üretildiğini tespit etti.

70 BİN LİTRE MADENİ MOTOR YAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon için düğmeye basan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; üzerinde farklı markalara ait ambalaj ve etiketlerin basılı olduğu 70 bin litre madeni motor yağı ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan A.A., "Marka ve Patent Kanunu"na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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