Onur Akın hastaneye kaldırıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akın, "Sevgili dostlar, beş gündür evimde sürdürdüğüm Covid-19 süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

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