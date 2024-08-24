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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Online uyuşturucuda 100 tutuklama

        Son dakika haberi Online uyuşturucuda 100 tutuklama

        Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen 'NARKOÇELİK-34' operasyonlarında, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 100 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 08:05 Güncelleme: 24.08.2024 - 08:20
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        Online uyuşturucuda 100 tutuklama
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        Eskişehir merkezli 11 ilde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Yerlikaya'nın açıklamasına göre, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yapan ve ödemeleri kripto parayla aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde gerçekleştirildi.

        Operasyonlara 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurlar katıldı.

        74 farklı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 103 şüpheliden 100'ü tutuklandı.

        Bakan Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etti.

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