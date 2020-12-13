Önce 'pert' olduğunu öğrendi sonrası şoke etti!

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan İlknur Gürgan (48),ağır hasarlı otomobili kendisine 35 bin liraya sattıklarını ve ardından evinin önünden çekiciyle çaldıklarını iddia ettiği galerici ve arkadaşından şikâyetçi oldu. Gürgen, 2 yıldır adliyelerde hukuk mücadelesi verdiğini söylerken, otomobilin evin önünden çekiciye yükleyerek götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

RUHSAT DEVRİNİ DE GERÇEKLEŞTİRMEDİ

Esenyurt'ta 2018 yılının Ekim ayında meydana gelen olay iddianamede şöyle anlatıldı: İlknur Gürgan, otomobili satın almak için önceden tanıdığı Hüseyin Akıcı (66) vasıtasıyla Sertaç Çelik'in (38) işletmekte olduğu Esenyurt'ta bulunan iş yerine gitti. İş yerinde Hüseyin Akıcı ve Sertaç Çelik, İlknur Gürgan'ın beğendiği aracı kısmi boyalı olarak anlatarak alması konusunda ikna etti. Sertaç Çelik ile İlknur Gürgan arasında diğer şüpheli Akıcı'nın şahit olduğu bir sözleşme imzalandı. Çelik, 35 bin lira karşılığında anlaşmalarına rağmen sözleşmeye 55 bin lira yazdı ve peşinat olarak İlknur Gürgan'dan 14 bin lira aldı. Çelik, aracın ruhsat devrini de gerçekleştirmedi.

ARACIN GERÇEK KUSURLARI GİZLENDİ

İlknur Gürgan, aracını kullanmaya başladı. Ancak kısa bir süre sonra aracın devamlı olarak arıza vermesi üzerine İlknur Gürgan, aracın 45 bin lira değerinde ağır hasarlı olduğunu tespit ettirdi. Gürgan, görüşmek istediği Akıcı ve Çelik tarafından oyalandı. Ardından Akıcı ve Çelik, 14 Ekim 2018 tarihinde İlknur Gürgan'ın evinin önünden çekiciyle gelerek söz konusu aracı çekti. Bunun üzerine İlknur Gürgan, adliyeye giderek şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 2 şüphelinin aracın gerçek kusurlarını gizleyerek İlknur Gürgan'ı aldattıkları, sonrasında da aracı çekiciyle geri aldıkları ve müştekinin ödediği bedeli de iade etmeyerek müştekiyi dolandırdıkları vurgulandı. İddianamede şüpheliler Sertaç Çelik ve Hüseyin Akıcı'nın "Şirket yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Hukuki alacağı tahsil amacıyla hırsızlık" suçlarından 3 yıl 2'şer aydan 11'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

SANIKLAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme heyeti, duruşmalara katılmamaları, adreslerine ulaşılamaması ve duruşmalardan kaçma olarak değerlendirerek sanıklar Sertaç Çelik ve Hüseyin Akıcı hakkında 9 Temmuz 2010 tarihinde yakalama kararı çıkarttı. Sanıklar en son 7 Aralık'ta görülen duruşmaya da katılmadı, dava yine ertelendi.

'2 YILDIR MÜCADELE VERİYORUM'

Müşteki İlknur Gürgan, kendisini galericiye götüren kişiyle birlikte, galericinin çekiciyle evinin önünden aracını çaldığını belirterek, "Ben davamı açtım, 2 yıldır adliyelere koşup mücadelemi veriyorum. İki yıl boyunca hiçbir şekilde mahkemeye gelmediler, yakalanmaları çıktı ama hiçbir şekilde korkmuyor adamlar. Güvenlik kamerasında gözüküyor zaten, aracımı çalan şahıslar belli. Delillerim elimde mevcut" dedi.

Mağdurken tekrar mağdur edildiğini söyleyen Gürgan, "Buna anlam veremiyorum. Benim güvendiğim şahıs, beni galericiye götürdü. Araç 45 bin lira ağır hasarlı, 6 kere kaza yapmış ve kazalı bir araç çıktı. Ben peşinatını verdim, aracı aldım. Araç hasarlı çıkınca geri vermek istedim, kabul etmedi. Kabul etmek yerine gelip çalıp götürdü" diye konuştu.

'ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYORUM'

Sanığın iddialarını da dile getiren Gürgan, "Ona göre ben senetleri ödememişim ama senet bile yapılmadı ki. Senet bile ortada yok, kendi suçunu bunla örtbas etmeye çalışıyor. Beni şikayet ediyor bir şekilde ama öyle bir şey yok ortada tabi ki. Ne senet var ortada ne ödemediğim bir şey var. Araç zaten hasarlıydı, ben 3-4 ay aracı vermek istedim ama gelip almadı. Zaten dürüst bir kişi olsaydı gelir benim paramı verir, aracımı çalarak götürmezdi. Araca ihtiyati tedbir koydurmuştum, mahkeme tedbiri aracın üzerinden kaldırdı. 14 bini peşinat olmak üzere altınlarla birlikte 20 bine yakın ödeme yaptım. Ruhsat bendeydi ama araç pert olduğu için ruhsatı üzerimize alamadık. Benim para verdiğime dair sözleşmem var, ona istinaden savcı bey ihtiyati tedbir koymuştu, dava açıldı. Sanıklar ağır cezada şu an yargılanıyorlar. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum."

Öte yandan otoparka iki şüphelinin çekiciyle geldiği, aracı bağladıkları ve çekiciye yükleyerek götürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.