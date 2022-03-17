Osman Çalgın Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Ömer Erdoğan, bu hafta Türkiye'nin en büyük camialarından biri olan Beşiktaş'a karşı oynayacaklarını belirtti.

Takımdaki öz güven ve moralin iyi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Zorlu bir müsabakaya gidiyoruz. Türkiye'nin en büyük camialarından birisine karşı oynayacağız. Özellikle kendi stadında çok coşkulu oynayan bir Beşiktaş takımı var. Son haftalardaki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Puan veya puanlar almak için gideceğiz. Orada inşallah güzel ve keyifli bir futbolla istediğimiz sonuca ulaşırız. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi durumdayız. Milli araya iyi bir şekilde girmek istiyoruz. Oraya giderek elimizden gelen gayreti, mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah yine keyif veren bir futbol sergileriz ve oradan da iyi bir sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sakatlığı bulunan Adama Traore dışında Beşiktaş maçında eksikliklerinin bulunmadığını kaydetti.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Traore dile devam etmek istediklerini belirten Erdoğan, "Kendisine yeni sezonda da birlikte olmak istediğimizi hem ben hem yönetim kurulumuz ilettik. Kendisi düşünmek için süre istedi. Futbolcularımıza teklifimizi yapıyoruz, ilgimizi gösteriyoruz ama herhangi bir baskı altına almıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.