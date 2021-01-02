DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

Prof. Dr. Vedat Kaya, Norveçli futbolcunun durumuyla ilgili olarak, "Görme yetisi var ama ileriki dönem gidişat nasıl olur, bir şey söylemek bağlayıcı olur. Basit bir parça, ufak bir leke yüzünden görme değişir. Ertesi gün lekeyi temizlersiniz, görme artabilir. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Şimdi restorasyonla ilgili işlemleri adım adım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.