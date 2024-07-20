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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz'un taşıyacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 13:50 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:50
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        Türk bayrağını Busenaz ve Mete taşıyacak
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        Organizasyonun 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak milli sporcular belli oldu.

        Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Paris 2024'ün açılış töreninde Türk bayrağını, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'un taşıyacağını bildirdi.

        Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Türk boks tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu olmuştu.

        Erkekler klasik yayda şampiyon olan Mete Gazoz ise okçuluk branşında Türkiye'ye tarihteki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmıştı.

        "Paris'e iddialı gidiyoruz"

        Bakan Bak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 102 sporcuyla yer alacağını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışında yapılacak geçit töreninde bayrağımızı milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve milli okçumuz Mete Gazoz taşıyacak. İki sporcumuz da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştı. Olimpiyatlarda Türk bayrağını taşıyacak Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'u kutluyorum. Paris'e iddialı ve umutlu gidiyoruz. 102 sporcumuz kota aldı. Oyunlarda ülkemizi 54 kadın ve 48 erkek sporcumuz, 18 spor dalında temsil edecek. Sporcularımızın yeni bir başarı hikayesi yazacağına yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımıza güveniyoruz, onlara başarılar diliyorum."

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