İHA

İstanbul Beşiktaş'ta "değnekçi" diye tabir edilen iki korsan otoparkçı arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Son dönemde sık sık yapılan operasyonlara rağmen bir türlü engellenemeyen değnekçiler arasındaki olay, dün saat saat 19.00 sularında Beşiktaş Etiler Mahallesi Yıldızçiçeği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki korsan otoparkçılar, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle değnekçilerden biri kurşun yağdırdı.

İsmi henüz öğrenilemeyen değnekçi ayağından vurulurken, saldırgan değnekçi taksi ile olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis daha sonra 9 mermi kovanı bulunan olay yerinde delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.