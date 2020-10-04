Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef almasına tepki göstererek, "Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 km uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur" açıklamasında bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 km uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur.

Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum."