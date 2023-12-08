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İstanbul'da, Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, önceki gün saat 16.30 sıralarında Kadıköy'de bir başka araç sürücüsüyle trafikte yol verme tartışması yaşadı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESİP DARP ETTİLER Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yaşanan bu tartışmada iddialara göre araç sürücüsü Zekai Karaçoban ile kardeşi Nurettin Karaçoban, Oktay Derelioğlu’nun aracının önünü önce kesti ardından da darp etti.

İKİ KARDEŞ TUTUKLANMIŞTI Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı. Şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen iki kardeş ‘Kasten yaralama ‘ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. REKLAM

BİRİ SAĞDAN BİRİ SOLDAN GİDİYOR Ortaya çıkan yeni görüntülerde, Oktay Derelioğlu ile diğer araç sürücüsü şüpheli Zekai Karaçoban aynı şeritten kamera görüntüsüne takılıyor. Zekai Karaçoban’ın aracı sağdan Oktay Derelioğlu’nun aracı sol şeritten gidiyor.

KARDEŞLERDEN BİRİ KALDIRIMDA Görüntülerde Nurettin Karaçoban’ın araçta olmadığı, kaldırımda beklediği görülüyor. İki aracın birbirini sıkıştırdığı anlarda araçlar duruyor. Kaldırımda bekleyen Nurettin Karaçoban, Oktay Derelioğlu’nun aracına doğru yöneliyor. Bu sırada Zekai Karaçoban da aracıyla Oktay Derelioğlu’nun önünü kesiyor.

DERELİOĞLU İNERKEN TEKME ATIYOR Görüntülerde, Nurettin Karaçoban, Derelioğlu’nun kapısını açıyor. Tartışma yaşandığı görülüyor. Araçtan inen Oktan Derelioğlu Nurettin Karaçoban’a tekme atıyor ve kavga başlıyor. Derelioğlu’nun eşi de araçtan inerek ayırmaya çalışıyor. Çevredekilerin gelmesiyle kavga 30 saniye sonra son bulunuyor. Bu sırada yaşanan kavgada Derelioğlu ile şüpheli yere düşüyor. REKLAM

İFADELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI Şüpheli Zekai Karaçoban ifadesinde, "Karşı tarafı tanımıyorum. Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. İlk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma yok kameralarda mevcuttur, sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darp etmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu. Sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

"ARBEDE OLUNCA YERE DÜŞTÜK" Şüpheli Nurettin Karaçoban ise hakimlikteki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı tarafı darp etmedik. Arbede olunca hepimiz düştük. Karşı tarafta düştü. Kasti hiçbir şey yoktur. Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu bizde bilmiyoruz. Hayatımda karakola gitmişliğim yoktur. Bakmakla yükümlü olduğum iki aile vardır. Şu an mağdur durumdayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Derelioğlu'nun salı günü omuzundaki parçalı kırık nedeniyle ameliyat olacağı öğrenildi.