Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Hollanda'yı mağlup ederek altın madalya kazandı.

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