Okan Kocuk için yeni açıklama

Spor Toto Süper Lig’e verilen milli arada hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden GZT Giresunspor’da Başkan Yardımcısı Nahid Yamak İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Giresunspor’da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk’un Galatasaray’a döneceğine ilişkin açıklama yapan Yamak, "Okan'ın bir kere Giresunspor'daki yeri farklı. Bizim taraftarımızın da en çok sevdiği futbolculardan biri. Nitekim birkaç maçta Okan'ı üçlü çektirmesi için maç sonucu tribüne çağırdılar. Gerçekten çok hızlı bir uyum süresi ve sanki Giresunlu gibi, Giresunspor'un uzun zamandır kalesini koruyan bir futbolcu gibi. Okan Giresunspor için bir şans, Giresunspor da o kaleci için bir şans. Yani gelip oynadığı için. Ama ben hani uzun zamandır Okan'ı takip ediyorum. Eski zamanlardan alt ligde oynadığı dönemlerden beri Okan çok iyi bir kaleci. Milli takımın kalesini alabilecek güçte ve o güveni sağlayan bir kaleci. Okan da burada olmaktan memnun. O da yani Giresunspor'da oynamaktan keyif alıyor. Burada eğleniyor, mutlu ve biz Okan'ın gerçekten devre arasında geri dönmesini hiç istemedik, tasvip etmedik. Para bazı şeyler için önemli. Ama bunun parasından daha önemli işin kimyasını bozmamanız yönünde...

Takımın içindeki bazı şeyleri bozmamamız gerekiyor. Okan'ın burada kalmasını istiyoruz. Yine insanlar merak ediyor. Evet görüştük Galatasaray'la da. Başkanımız da görüştü, ben de görüştüm. Bazı şartlar söylediler. Biz de konuştuk ama bizim birinci önceliğimiz Okan'ın burada kalması. Fakat futbolu da biliyorsunuz. Her şey var. Başka türlü gelişmeler olursa onu da değerlendiririz ama biz kesinlikle Okan'ın burada kalmasını istiyoruz ki zaten haftaya artık Konyaspor maçı var. Tabii yani şimdi transfer işi çok dinamik bir iş biliyorsunuz. Çok çabuk gelişiyor. Ama bunun için de yeni bir kaleci transferi yapmak için zaten bir süre yok. Okan olmazsa da bizde yıllardır oynayan kalecilerimiz var. Onurcan, Göktan var genç kalecimiz altyapıdan çıkan kaleci ama dediğim gibi bunları hiç konuşmak istemiyorsun. Okan ile devam edeceğiz inşallah. Paradan ziyade oyuncu ve oyuncular şeklinde takası yönünde konuştuk" ifadelerini kullandı.