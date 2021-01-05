Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık cezasını 3 maça indirdi.

TFF Tahkim Kurulu, 5 Ocak 2021 tarihli kararını açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 resmi müsabakadan men ve 38 bin TL para cezasına çarptırılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi. Yapılan açıklamada, Okan Buruk'un cezasının 3 resmi müsabakadan men ve 25 bin 500 TL para cezasına indirildiği kaydedildi. Medipol Başakşehir Kulübü'nün cezanın ertelenmesine yönelik başvurusu ise reddedildi