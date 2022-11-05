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Okan Buruk ilk derbisinde kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçıyla antrenörlük kariyerindeki ilk derbisinden galip ayrıldı. Öte yandan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Şenol Güneş'e karşı da ilk kez kazandı

Giriş: 05.11.2022 - 22:17 | Güncelleme: ABONE OL
Okan Buruk ilk derbisinde kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da bir ilki yaşadı.

Buruk, antrenörlük kariyerinde ilk derbisini siyah-beyazlılar ile oynadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Okan Buruk, 90 dakikanın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı. Buruk, futbolculuk kariyerinde iki takımda da forma giymişti.

ŞENOL GÜNEŞ'İ İLK KEZ YENDİ

Öte yandan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Şenol Güneş'e karşı ilk kez galip geldi.

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