Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel

Son dakika haberi - OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Giriş: 09.02.2023 - 17:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi - OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan; depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Genel Kurul'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilanına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde hükümet, gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylamada tezkere kabul edildi.

Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Afrika’da toplam kaç ülke var?
Afrika’da toplam kaç ülke var?
Dünya eksenini kaydıran Endonezya depremi
Dünya eksenini kaydıran Endonezya depremi
Tutuklular battaniyelerini gönderdi
Tutuklular battaniyelerini gönderdi
Termometre neyi ölçer?
Termometre neyi ölçer?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.