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Son dakika haberi OHAL kararnamesi: Davalar 6 Nisan'a ertelendi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Giriş: 11.02.2023 - 13:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: OHAL kararnamesi: Davalar 6 Nisan'a ertelendi
AA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremler sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Depremin etkilediği 10 il için ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.

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