Öğrencileri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberler: Öğrencileri taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

DHA

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde üniversite öğrencilerini taşıyan midübüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.

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