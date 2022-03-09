Odessa sahilinde çarpıcı görüntü!

İHA

Son dakika haberine göre Rus ordusunun Ukrayna topraklarında ilerleyişine karşı sivillerin direnişi devam ediyor.

İHA'nın haberine göre Ukrayna'nın güneybatısında yer alan ve Rus birliklerinin çıkarma yapması beklenen Odessa kentinde halkın sahilde kum torbaları ile hazırlığı da sürüyor.

YÜZLERCE KUM TORBASI HAZIRLANDI

Siviller kum torbalarıyla plaja barikat kurmaya devam ederken, yüzlerce kum torbasını da kentin farklı noktalarında kullanılmak üzere hazırlıyor.

Sergey adlı bir Ukraynalı ise, "Karadeniz plajlarında burayı korumak için çalışıyoruz. Kum torbalarıyla barikat hazırlıyoruz" diye konuştu. Diğer bir Ukraynalı da, "Torbalara kum dolduruyoruz. Ardından bunları araçlara taşıyoruz" dedi.