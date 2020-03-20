Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a erteledik." dedi.

Selçuk, öğretmen adaylarının gireceği ve 25 Nisan'da yapılacak Adaylık Kaldırma Sınavı'nın da 5 Temmuz'a ertelendiğini belirtti.