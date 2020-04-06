Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavına girecek öğrenciler, 1. dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak."

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